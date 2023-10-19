Медведица, защищая детеныша, напала на грибника в лесу: видео

Любитель грибных блюд, путешествующий в конце сентября по лесистой местности в префектуре Ивате (регион Тохоку, остров Хоккайдо, Япония), вынужден был отбиваться от агрессивной косолапой мамаши.

Японский грибник запечатлевал на видеокамеру мобильного телефона свою растительную добычу, когда медведица напала на нарушителя границ своих территорий.

Со слов автора видео, спасаться бегством от защищающей своего детёныша мамаши было бы большой ошибкой и он вступил в схватку с грозным зверем, получил рваные раны рук и ног, но уцелел и вернулся домой с грибами.