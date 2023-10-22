Самые странные виды транспорта

Если вы путешествуете по другой стране, не всегда стоит ожидать, что везде вас будут ждать такси, поезда или автобусы. Вместо этого местные жители могут использовать свой собственный вариант общественного транспорта. Так почему бы не попробовать их?

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Непривычная поездка может стать незабываемым событием, которого вы не испытаете больше нигде. О самых необычных видах транспорта — в материале "Рамблер".

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Швебебан, Германия

Phil Beard/Flickr

Подвесная монорельсовая дорога (или "Швебебан"), открытая в 1901 году, является старейшей электрической надземной железной дорогой с подвесными вагонами. При ее строительстве было использовано 19 200 тонн стали. Ежедневно более 85 000 пассажиров пользуются ею для передвижения по Вупперталю.

Коко-такси, Куба

Adam Cohn/Flickr

Эти желтые такси в форме полых кокосов можно увидеть в Гаване и в Варадеро. Они быстрее и дешевле обычных такси. Черные такси используют местные жители, а желтые — туристы.

Тобогган, Португалия

Hilmil1/Flickr

Этот необычный вид транспорта появился в XIX веке как быстрый и веселый способ спуститься с холма из Монте в Фуншал. Плетеные сани можно найти возле церкви Носса-Сеньора-ду-Монте. Отсюда можно скатиться вниз по извилистой улице длиной 2 км, что займет около 10 минут.

Бамбуковый поезд, Камбоджа

AG Gilmore/Flickr

Камбоджийские бамбуковые поезда (известные на местном языке как нори) состоят из электрогенератора и импровизированной бамбуковой платформы в качестве сидений. Они движутся по железнодорожным путям со скоростью до 40 км/ч. Несмотря на то, что неухоженные рельсы делают поездку тряской, тарифы на проезд низкие, и такой опыт можно получить раз в жизни.

Подземный фуникулер, Турция

A.Savin/commons.wikimedia.org

Фуникулеры (или наклонные железные дороги, по которым трамвай движется вверх и вниз по склону) можно встретить по всему миру, но Тюнель — совершенно уникальное явление. Он был открыт в 1874 г. и проложен на 60 м под землей между кварталами Каракёй и Бейоглу в Стамбуле.

Автобус-амфибия

Ted McGrath/Flickr

Автобус, рассчитанный на 50 пассажиров и способный развивать скорость до 62 миль в час на суше и до 9 миль в час на воде, представляет собой весьма продуманный и универсальный вариант общественного транспорта. Особенно если прорвет плотины.

Тук-тук

Muhammad Mahdi Karim/commons.wikimedia.org

Родом из Японии, тук-туки, или авторикши, сегодня можно встретить по всей Азии. В Японии эти трехколесные транспортные средства перестали использоваться в 1960-х годах, и сегодня их можно встретить в Таиланде, где они за несколько сотен бат перевозят туристов и местных жителей между пунктами назначения.

Рикша

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