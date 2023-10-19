Как моется домашняя обезьяна: видео
В сети появилось видео, на котором обезьяна демонстрирует практически человеческое поведение. На записи видно, как обезьяна самостоятельно умывается под краном, сидя в раковине.
Животное усердно намыливает мордочку и лапки, а затем тщательно смывает пену водой, явно копируя человеческие привычки.
Кстати, животные уже вовсю пользуются благами цивилизации, недавно львица украла видеокамеру у туриста и сняла саванну. А правительство Сингапура запустило морские круизы для кошек.
Рамблер: главные новости