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Как моется домашняя обезьяна: видео

В сети появилось видео, на котором обезьяна демонстрирует практически человеческое поведение. На записи видно, как обезьяна самостоятельно умывается под краном, сидя в раковине.

Животное усердно намыливает мордочку и лапки, а затем тщательно смывает пену водой, явно копируя человеческие привычки.

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Кстати, животные уже вовсю пользуются благами цивилизации, недавно львица украла видеокамеру у туриста и сняла саванну. А правительство Сингапура запустило морские круизы для кошек.