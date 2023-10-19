В сети появилось видео, на котором обезьяна демонстрирует практически человеческое поведение. На записи видно, как обезьяна самостоятельно умывается под краном, сидя в раковине.

Животное усердно намыливает мордочку и лапки, а затем тщательно смывает пену водой, явно копируя человеческие привычки.