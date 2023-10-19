В Англии обнаружили кошку с двумя носами

В приют Великобритании попала кошка с двумя носами. Об этом сообщает Sky News.

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Кошку с редкой аномалией передали в приют Cats Protection's Warrington Adoption Centre в графстве Чешир. Животному дали кличку Нэнни Макфи – в честь героини фильма "Моя ужасная няня", которая запомнилась зрителям своим большим носом.

Поначалу сотрудники приюта считали, что у кошки просто очень большой нос, но когда животное осмотрели ветеринары, они пришли к другому выводу. Оказалось, что у кошки два носа. При этом медики подчеркнули, что данная особенность никак не мешает питомцу.

Нэнни попала в приют из-за проблем со здоровьем и отсутствия финансов у предыдущего владельца. Сейчас в приюте надеются найти для кошки новых хозяев.