Киприот удержал на голове более 300 винных бокалов

62-летний Аристотелис Валаоритис с Кипра достиг успеха в искусстве балансировки. Днем он работает советником по безопасности, а ночами танцует с бокалами на голове. Его хобби – развлекать людей в ресторанах и на мероприятиях. Он занимается этим с 1995 года, а сейчас решил увековечить свое имя, установив новый мировой рекорд.

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На Кипре танцы с бокалами на голове считаются традиционным занятием. Аристотелис побил рекорд Гиннесса, удержав на голове 319 бокалов для вина. Он превзошел предыдущий результат на 49 единиц – в 2022 году другой киприот Нтинос Кканти балансировал с 270 бокалами.

Чтобы разместить все бокалы, понадобилось девять подносов. Общий вес конструкции составил 30 килограммов. Пока помощники поочередно расставляли фужеры, рекордсмен танцевал и развлекал толпу. После того как последний поднос был поставлен ему на голову, он удерживал их в равновесии вдвое больше, чем минимально необходимо для рекорда (10 секунд), и танцевал, несмотря на то, что правила не требуют обязательно двигаться или даже стоять.