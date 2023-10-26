Стало известно о нашествии агрессивных медведей в одной стране

Власти Японии заявили, что в стране фактически идет нашествие агрессивных медведей, которые регулярно нападают на людей. Об этом сообщает Mainichi Shimbun.

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Министр охраны окружающей среды Синтаро Ито заявил на пресс-конференции 24 октября, что медведи все чаще появляются около поселений. В 2023 финансовом году стало известно уже о 105 нападениях зверей, в которых пострадали 109 человек. Если эта тенденция продолжится, то год может стать рекордным по количеству таких происшествий. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, когда звери набрасывались на людей 158 раз.

«Очень важно, чтобы медведи и люди держались подальше друг от друга. Мы просим граждан тщательнее утилизировать мусор, который привлекает животных. Кроме того, нужно лучше прятать фрукты и овощи, потому что медведи их тоже любят», — сказал Ито.

Министерство охраны окружающей среды намеревается оказать дополнительную поддержку префектуре Хоккайдо и региону Тохоку, где отмечен резкий рост столкновений с медведями. При этом сотрудники министерства ожидают появления большого количества медведей-шатунов после прихода холодов, так как в этом году уродилось очень мало орехов бука японского. Эти орехи являются основной пищей медведей в регионе Тохоку. Голодные звери, скорее всего, отправятся искать еду в поселения.