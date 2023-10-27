На съезде Комсомола выступила голограмма Ленина

«Нельзя стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческими знаниями. Повторяю, было бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить коммунистические лозунги... не усвоив той суммы знаний, последствием которой явился сам коммунизм», — отмечалось в выступлении.