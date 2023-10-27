На съезде Комсомола выступила голограмма Ленина
Голограмма лидера большевиков Владимира Ленина выступила на VII отчетно-выборном съезде Ленинского Коммунистического Союза Молодежи РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Объемное изображение вождя революции рассказало молодежи, как стать коммунистом.
«Нельзя стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческими знаниями. Повторяю, было бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить коммунистические лозунги... не усвоив той суммы знаний, последствием которой явился сам коммунизм», — отмечалось в выступлении.
Зал встретил речь политического деятеля лозунгами «Ленин! Партия! Комсомол!».