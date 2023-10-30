Раскрыты пугающие предсказания отрока Вячеслава о коронации Зверя и хозяевах на НЛО

Отрок Вячеслав, проживший всего десять лет, успел поразить россиян своим даром предвидения. Служители церкви даже хотели объявить мальчика святым. Спустя 30 лет его предсказания до сих пор сбываются.

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При жизни мальчик говорил о том, что вокруг каждого человека летают сущности, которые влияют на действия и решения. Вид этих сущностей, по его словам, у плохих и хороших людей отличается.

Однажды он увидел странное явление по телевизору: в кадре была беременная женщина, у которой та самая сущность была не снаружи, а внутри. Все вокруг кланялись и улыбались ей. Спустя несколько лет родители Вячеслава обнаружили в его тетрадках записи о том, что дети той самой женщины из телевизора изменят мир. Они вспомнили, что тогда на экране была принцесса Диана.

Кроме того, незадолго до своего десятилетия мальчик заявил, что грядет период, о котором знают все, но не хотят признавать.

«Будет коронация и Зверь воцарится, и время наступит очень тяжелое. Людей будут отвлекать всеми способами, незаметно забирая у них силы и здоровье. Они начнут шептать им на ухо то, что люди хотят услышать. Тех, кто что-то заподозрит, запишут в больные», – говорил ребенок.