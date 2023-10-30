Китаянка ради свадебных подарков «женила» на себе троих мужчин

Нанкин. КНР. Замужняя жительница китайской провинции Цзянсу получила свадебные подарки от троих мужчин, которые хотели на ней жениться. Брачные аферы она проворачивала тайком от законного супруга, пишет Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post.

© ИА «Сусанин»

Муж 35-летней женщины по фамилии Чжоу понятия не имел, что его жена вела параллельные романы с тремя мужчинами, с которыми познакомилась на работе и через Интернет. После нескольких месяцев общения она требовала от каждого из них женитьбы.

При этом Чжоу не настаивала на регистрации брака, поскольку ей якобы необходимо было оставаться незамужней для получения компенсаций от государства. Свадьбы игрались неофициально, а подарки в виде денег и ювелирных изделий брачная аферистка присваивала. При этом в роли родственников и друзей «невесты» выступали нанятые «новобрачной» актеры. Всего женщине удалось выманить у доверчивых «молодоженов» 660 тыс. юаней (8,6 млн рублей).

Одного из обманутых мужчин Чжоу даже убедила, что родила от него двойню в другом городе, представив ему фальшивые результаты медицинских обследований. Когда же счастливый «отец» приехал посмотреть на своих «детей», она наняла актера, который исполнял роль врача. Но артиста подвело незнание акушерского дела. Когда он не смог ответить на элементарные вопросы, мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию.

Аферистку арестовали, за мошенничество ей грозит от 10 лет лишения свободы. Законный муж, узнав о проделках своей благоверной, решил с ней развестись.