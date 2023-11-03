Пара песцов отобедала на улице российского портового города и попала на видео

В расположенном под Норильском портовом городе Дудинка Красноярского края пара песцов пробралась на одну из городских улиц и пообедала отходами городского промыслового хозяйства. Видеозапись опубликовала местная жительница во «ВКонтакте».

На кадрах один из песцов обнюхивает землю возле баков, на одном из которых написано название промхозяйства.

В это время второе животное вгрызается в лежащий на земле кусок замерзшего мяса. В комментариях под видео еще одна россиянка упрекнула песца. «Вот жадина, даже не делится», — написала женщина.