Медведи попытались проникнуть в дом жительницы США
В Лисбурге женщина пожаловалась на нашествие медведей в ее собственном дворе.
Жительница города Лисбург, Флорида, пожаловалась на медведей, которые постоянно заходят на ее участок. Хищники приходят во двор жилого дома и пытаются проникнуть внутрь.
Из-за этого, как рассказала американка, ее супруг часто не может уйти на работу, опасаясь нападения зверей.
Женщина неоднократно пыталась обезопасить свое жилище от медведей, заколачивая периметр дома досками, однако это незваных гостей не остановило. Хищники обворовали курятник и яблони на заднем дворе.
Американка надеется, что власти примут меры по устранению бурых хищников с территории жилого района, пишет FOX 35 Orlando.