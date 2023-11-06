Страус сбежал из зоопарка и устроил гонку с полицейскими
В китайском Чжэнчжоу сегодня заметили необычного участника дорожного движения. Из местного зоопарка сбежал африканский страус. Правоохранители гонялись за птицей по всему городу, передает «МИР 24».
В этом перфомансе участвовали сразу несколько полицейских автомобилей и мотоциклов. Напуганная птица бежала, не разбирая полос. Однако перед пешеходным переходом она все-таки вспомнила правила дорожного движения и притормозила. Тут беглеца и окружили стражи правопорядка.
Ранее страус Степа сбежал от своей хозяйки в Ленинградской области. Экзотическую птицу искали в жилых районах.