Сантехник вытащил из водопроводной трубы огромную саламандру

Китайский сантехник достал из водопроводной трубы жилого дома огромную саламандру. Земноводное весом три килограмма и длиной 40 сантиметров не могло выбраться самостоятельно.

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Китаец Сюэ Хуэй приехал по вызову для починки водопроводной трубы. В процессе работник обнаружил внутри большую черную саламандру. Позже он признался, что с таким случаем столкнулся впервые, сообщило в пятницу издание The Thaiger.Случившееся положило начало дружеским отношениям между сантехником и жителем дома. Последний захотел оставить земноводное у себя дома, пообещав проявлять о нем заботу и кормить.