Сантехник вытащил из водопроводной трубы огромную саламандру
Китайский сантехник достал из водопроводной трубы жилого дома огромную саламандру. Земноводное весом три килограмма и длиной 40 сантиметров не могло выбраться самостоятельно.
Китаец Сюэ Хуэй приехал по вызову для починки водопроводной трубы. В процессе работник обнаружил внутри большую черную саламандру. Позже он признался, что с таким случаем столкнулся впервые, сообщило в пятницу издание The Thaiger.Случившееся положило начало дружеским отношениям между сантехником и жителем дома. Последний захотел оставить земноводное у себя дома, пообещав проявлять о нем заботу и кормить.
Ранее спасли овцу, два года обитавшую в горах. Фермер-овцевод сжалился над «самой одинокой овцой в мире» и провернул операцию по ее вызволению из каменного плена. Сообщается, что животное отреагировало на приближение к нему людей очень спокойно.