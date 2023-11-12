В Италии лев сбежал из цирка и несколько часов гулял по городу

Лев, сбежавший из цирка, несколько часов гулял по улицам Ладисполи, в 60 км от Рима. Как сообщает газета La Repubblica , спустя шесть часов он был схвачен и возвращен в цирк.

Речь идёт о достаточно пожилом крупном льве по имени Кимба. Во второй половине дня субботы он вышел из клетки, которую работники цирка, по их словам, обнаружили открытой. Хищник зашел в жилые кварталы, и жители, которым было рекомендовано не выходить на улицу, могли видеть его с балконов. В соцсетях появились видео и комментарии. Для поисков и захвата льва использовали вертолет и приборы ночного видения. В итоге специальная группа полицейских и ветеринаров временно усыпила животное.