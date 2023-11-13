В США женщина вживила себе более полусотни чипов

Жительница Калифорнии установила в свое тело 52 чипа и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщает The New York Post, Анастейша Синн призналась, что на такой шаг ее вдохновила дочь, которая захотела иметь микрочип для разблокировки компьютера. Мать решила проверить его работу на себе.