Семья тигров встретила первый снег танцами в Приморье

В Сихотэ-Алинском заповеднике в фотоловушку попали тигрица Принцесса и ее подросший детеныш. Они устроили дикие танцы в честь первого снега, передает «МИР 24».

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Тигренку уже 10 месяцев. Однако внешне он не сильно отличается от своей мамы. Выглядит вполне упитанным и активным. Провоцирует хищницу на игры и не прочь изваляться в пушистом снегу.