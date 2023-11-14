Семья тигров встретила первый снег танцами в Приморье
В Сихотэ-Алинском заповеднике в фотоловушку попали тигрица Принцесса и ее подросший детеныш. Они устроили дикие танцы в честь первого снега, передает «МИР 24».
Тигренку уже 10 месяцев. Однако внешне он не сильно отличается от своей мамы. Выглядит вполне упитанным и активным. Провоцирует хищницу на игры и не прочь изваляться в пушистом снегу.
Принцесса воспитывает двух тигрят. Второй малыш в объектив не попал. Совершеннолетия молодежь достигнет, когда им исполнится по два года, а до этого времени они будут учиться маскироваться в лесу, охотиться и избегать опасностей.