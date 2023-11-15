Россияне заметили кабанов-потрошителей

Жители Ялты обнаружили кабанов-потрошителей. Об этом сообщает «МК Крым».

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Отмечается, что животные не пугаются ни людей, ни городского транспорта. Одного из кабанов заметили в Ялте, он опустошил мусорный бак, перевернув его рылом.

Как пишет издание, кабанов веселит грохот во время набегов на мусорные баки.