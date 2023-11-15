Жители села Сюнай-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) заметили на территории населенного пункта моржиху. Видеозапись встречи россиян с ластоногим обитателем Арктики опубликовало сообщество «Мой Ямальский район» во «ВКонтакте».

На видео животное стоит на дороге, на заднем плане видны дома местных жителей.

Село Сюнай-Сале расположено в устье Оби. Предположительно, моржиха приплыла из Карского моря через Обскую губу — мелководный залив к востоку от Ямала длиной более 800 километров.

Сотрудники службы по охране природных ресурсов осмотрели животное, а также накормили и напоили его. После заключения специалистов моржиху перевезут на лежбище на территории заказника Тиутей-Яхинский.