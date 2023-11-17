Невеста втайне от жениха привела его бывших девушек на свадьбу

В Китае невеста решила подшутить над женихом и пригласила на свадьбу его бывших девушек. Об этом пишет News Nine.

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Невеста по имени Лю из региона Чунцин захотела испытать на прочность своего избранника, когда узнала, что несколько ее подруг раньше встречались с мужчиной. Она втайне от него пригласила их на свадьбу и сделала подружками невесты.

Прибыв на место церемонии и увидев своих бывших девушек, жених удивился, но не выразил никаких сильных эмоций. Оправившись от сюрприза, он спокойно приступил к свадебным ритуалам.