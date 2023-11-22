Чомгу объявили птицей столетия в Новой Зеландии

В конкурсе победил австрало-новозеландский подвид чомги, за него проголосовало более 290 000 человек, сообщает N+1.

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Этот вид птиц широко представлен в Евразии, Африке и Океании, однако в Новой Зеландии он считается редким. В 1980 году на территории Южного острова было зафиксировано всего 200 чомг, но благодаря охране вида численность удалось увеличить до 1000 птиц.

В Новой Зеландии птицу выбирают ежегодно, такая традиция появилась в 2005 году. В 2023 году конкурс прозвали “Птица столетия” в честь юбилея организации Forest and Bird. В конкурсе впервые приняли участие вымершие виды птиц. К примеру, разноклювая гуйя, кустарниковый новозеландский крапивник и смеющаяся сова.