Десятки людей обмазались навозом и принялись швырять его друг в друга

Десятки жителей индийского села Гоматапура снова закидали друг друга коровьим навозом. Видео, снятое одним из очевидцев, опубликовал сайт Newsflare.

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В Гоматапуре каждый год устраивают фестиваль, участники которого обмазываются навозом, а затем принимаются швырять его в людей. Многие из них верят, что таким образом искупают грехи своих предков. Кроме того, во время празднества наказывают лжецов: их заставляют сидеть на осле.

Считается, что эта традиция восходит к середине XVIII века. Посмотреть на фестиваль съезжаются туристы из разных регионов Индии. Перед его началом священнослужитель проводит перед кучей навоза особый ритуал.

Легенда гласит, что много лет назад под колеса телеги попал священный идол. Это разгневало божество, и оно прокляло Гоматапуру. Жителям деревни было суждено драться друг с другом до конца времен. Позднее божество смилостивилось и разрешило вместо этого швыряться навозом.