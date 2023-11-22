В Териберке Мурманской области полярная куропатка испугалась назвавших ее вкусной россиян, сбежала по снегу и попала на видео. Кадры публикует издание «СеверПост».

Россияне гуляли в окрестностях мурманского села и заметили белую полярную куропатку — после этого они начали обсуждать птицу, в том числе вкусовые качества ее мяса. На этом моменте туристы включили запись на камере, и птица сбежала от них по снегу.

«Мне кажется, она удивилась, что мы сказали, что она очень вкусная», — предположил один из россиян.

Другой ответил ему, что птица прекрасно знает об этом и именно поэтому убегает от них.