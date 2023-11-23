Мужчина нашел в салате похожее на паука пугающее создание с 21 лапкой

Работник супермаркета нашел на салате латуке странное создание с 21 лапкой. Об этом пишет Daily Mirror.

© Lenta.ru

Британец из Истборна, графство Восточный Сассекс, решил выяснить, что за черное пугающее существо, похожее на паука, он обнаружил на рабочем месте. Его коллега опубликовала сделанный мужчиной снимок существа в тематической группе в соцсетях под названием «Энтомемология», где люди обсуждают редких насекомых и членистоногих.

«Я работаю в продуктовом магазине, и коллега прислал мне это... Что это вообще такое? Это какой-то жук, или у нас глюки? Мы много чего повидали, но это штука побила все рекорды по странности», — написала женщина.

Однако оказалось, что они столкнулись не с насекомым и не с пауком. На латуке было соцветие растения, которое росло рядом с листьями салата. Женщина поблагодарила экспертов группы за помощь и возможность посмеяться. Она также написала, что после этого ответа они с коллегами смогут спокойно работать.

Комментаторы в группе успели сравнить находку с чьим-то накладными ресницами, детенышем пришельца и увеличенной клеткой коронавируса.