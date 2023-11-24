Американка столкнулась на пробежке с медведицей и двумя медвежатами

Когда в следующий раз соберетесь на пробежку по лесу или горам, вспомните историю американки по имени Лаура. Девушка как обычно отправилась бегать по калифорнийским склонам Сьерра-Мадре, но неожиданно встретилась с медведицей и двумя медвежатами, которые вальяжно прогуливались прямо по туристической тропе.

Девушка рассказала, что сначала пробежка шла по плану, однако за одним из поворотом показалось косолапое семейство. Медведица к такому повороту событий явно готова не была, поэтому собиралась напасть на бегунью.

Я бежала по тропе, повернула за скалу, а нос медведицы тут же оказался в 10 сантиметрах от моей талии. Ее малыши всё это время стояли рядом и наблюдали.