Петербуржцы удивились ледяным «яйцам драконов»
По данным «Фонтанки», эти странные скульптуры, состоящие из снега и песка, возникают благодаря особенностям береговой линии и погодных условий. Подобные природные образования не удивляют жителей Карелии или Канады, но в Санкт-Петербурге это явление редкость. Новая переливчатая красота на пляжах Финского залива напоминает удивительные пейзажи Териберки в Мурманской области, где известны огромные камни, схожие с «яйцами драконов», которые остаются там круглый год.
Погода в Северной столице обещает быть прохладной: дневная температура в пятницу колеблется от минус 2 до минус 4 градусов, к вечеру ожидается еще большее похолодание до минус 7. Прогнозируется легкий снег и образование гололеда.
Напомним, что ранее в Петербург приехал на лечение чиновник после ранения на СВО.