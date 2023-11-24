Петербуржцы удивились ледяным «яйцам драконов»

По данным «Фонтанки», эти странные скульптуры, состоящие из снега и песка, возникают благодаря особенностям береговой линии и погодных условий. Подобные природные образования не удивляют жителей Карелии или Канады, но в Санкт-Петербурге это явление редкость. Новая переливчатая красота на пляжах Финского залива напоминает удивительные пейзажи Териберки в Мурманской области, где известны огромные камни, схожие с «яйцами драконов», которые остаются там круглый год.