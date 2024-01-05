Дхоби Гхат – это уникальное место в Мумбаи, которое является самой большой прачечной под открытым небом в мире. Каждый день сотни людей приходят сюда, чтобы стирать белье жителей Мумбаи.

Это место представляет собой огромную площадку размером в в 10 гектаров. Здесь находятся десятки чанов размерами 2х2 метра, заполненных водой. Прачечники стоят возле этих чанов, полоская, отжимая и суша белье.

Это удивительное место, которое действует уже около ста лет и является важной частью культуры и истории Мумбаи. Это своего рода живой музей прачечного дела под открытым небом, посетить который стоит каждому, кто интересуется Индией.