Дхоби Гхат: как выглядит самая большая прачечная в мире, видео
Дхоби Гхат – это уникальное место в Мумбаи, которое является самой большой прачечной под открытым небом в мире. Каждый день сотни людей приходят сюда, чтобы стирать белье жителей Мумбаи.
Это место представляет собой огромную площадку размером в в 10 гектаров. Здесь находятся десятки чанов размерами 2х2 метра, заполненных водой. Прачечники стоят возле этих чанов, полоская, отжимая и суша белье.
Это удивительное место, которое действует уже около ста лет и является важной частью культуры и истории Мумбаи. Это своего рода живой музей прачечного дела под открытым небом, посетить который стоит каждому, кто интересуется Индией.
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