Мужчина решил сделать пугало для сорок и случайно создал «сорочьего бога»

Мужчина из Австралии решил сделать пугало и распугать сорок, но задумка пошла не по плану. Об этом сообщает UPI.

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Житель Южного Уэльса Джулио Куззилла был раздражен тем, что сороки постоянно крадут еду из миски его кота на окне. Он прочел в интернете, что решить проблему поможет скульптура или чучело совы. Австралиец не захотел тратить деньги и подумал, что может сделать небольшую сову из папье-маше самостоятельно. На готовую фигуру он наклеил перья и глаза и поставил ее прямо перед кошачьей миской. Однако сороки отреагировали совсем не так, как должны были. По словам Куззиллы, который снял видеоролик о борьбе с птицами для платформы TikTok, он случайно создал объект птичьего поклонения. Он даже назвал его «сорочьим богом».

Сначала сороки опасались чучела, но со временем стали подходить ближе и вести себя так, как будто «поклоняются» ему. Гизела Каплан, специалист по поведению животных из Университета Новой Англии, прокомментировала видео и сказала, что на самом деле сороки не проявляют почтения к скульптуре совы, напротив, они воюют с ней за территорию, пытаясь испугать ее и заставить улететь.

Жизнь «сорочьего бога» была недолгой, идола разрушил шторм. Однако Куззилла сказал, что вся ситуация заставила его полюбить сорок: «Когда вы наблюдаете за их выходками, невозможно остаться к ним равнодушными. Мы даже назвали одного из малышей Рикки».