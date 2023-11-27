Жуткие артефакты: на пляжах  США находят "ведьмины бутылки"

Пляжи на юге США заполонили "ведьмины бутылки", наполненные различными предметами и предназначенные для "погребения злых духов".

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Как сообщает Fox News, в указанных бутылках могут быть волосы, травы, растения, ногти или даже "человеческие жидкости", традиционно они использовались в Великобритании, где, по данным отдела науки и общества Университета Макгилла, в 16-17 веках существовала сильная вера в ведьм и их способность вызывать болезни с помощью заклинания. При этом для отражения "чар" как раз и использовались так называемые "ведьмины бутылки".

"Они меня не пугают, но я и не собираюсь их открывать. Я имею в виду, что в них должны быть заклинания и прочее – зачем рисковать?", - заявил Fox Digital исследователь Джейс Таннелл.