Самый большой в мире айсберг вышел в открытый океан

Ученые с тревогой следят за дрейфом вдоль антарктического побережья самого большого в мире айсберга — гиганта, который получил название А23а. В июле 2023 года ледяной монстр неожиданно отошел от ледника и отправился в путешествие. Теперь, спустя несколько месяцев, он вышел из моря Уэдделла в открытый океан.

Ледяной гигант

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Айсберг А23а имеет площадь около 4170 квадратных километров, что в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга. Он был сформирован в 1986 году и долгое время находился на мели в море Уэдделла. Однако в июле 2023 года, по всей видимости, из-за таяния льда и поднявшегося уровня воды, айсберг оторвался от дна и начал двигаться.

Путешествие айсберга

На свежих снимках из космоса видно, что айсберг А23а быстро движется мимо северной оконечности Антарктического полуострова, вытянувшегося в сторону Огненной Земли. Скорость его дрейфа составляет около 5 километров в день. Ученые считают, что в ближайшие месяцы айсберг может быть вынесен в воды Южного океана Антарктическим циркумполярным течением.

Опасность для судоходства

Опасен ли айсберг А23а для окружающей среды? На данный момент все потенциальные угрозы — теоретические. Однако ученые считают, что айсберг может представлять опасность для судоходства и для обитателей Антарктики. По расчетам, айсберг таких размеров вполне способен просуществовать довольно долго даже в сравнительно теплых водах. Если он возьмет курс к Южной Африке, то может создать проблемы для судоходства.

Угроза для морских обитателей

Другой прогноз британских ученых — А23a снова сядет на мель у острова Южная Георгия. Это субантарктический остров с населением чуть больше 30 человек, заморская территория Великобритании. Айсберг может создать проблемы для обитателей региона. Правда. не для людей, а для миллионов тюленей, пингвинов и морских птиц. Они здесь размножаются и кормятся в окружающих водах. Огромный кусок льда может перекрыть доступ к привычным источникам пищи. Или уничтожить экосистемы на морском дне.