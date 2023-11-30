Парень показал фото входной двери и озадачил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником MrRabinowitz опубликовал фото замка на входной двери. То, что читатели увидели на снимке, озадачило их.

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На снимке крупным планом был изображен дверной замок с испачканной замочной скважиной.

«Проснулся и обнаружил, что кто-то залил суперклеем единственную замочную скважину», — подписал он публикацию.

Reddit

В комментариях озадаченные пользователи уточнили у парня, есть ли у него соседи, доставляющие какие-либо неудобства. Он ответил утвердительно и рассказал, что у него был конфликт с жителями квартиры сверху, которые вылили собачью мочу из лотка на его балкон. Читатели предположили, что они могли заклеить замочную скважин, чтобы отомстить пользователю.

Другие комментаторы решили, что кто-то пытается таким образом ограбить парня. Так, объяснили читатели, клей в замочной скважине не позволит хозяину квартиры нормально запереть ее ключом, и взломать замок будет легче. «Используйте ацетон, чтобы удалить суперклей. И свяжитесь с владельцем вашей квартиры», — посоветовал пользователь с ником UVLightOnTheInside.