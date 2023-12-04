5 «суровых» блюд эпохи СССР

«Советская» кухня по сей день актуальна, имея поклонников не только в России. Тот же оливье, например, подают в зарубежных ресторанах. Однако есть среди блюд той поры и такие, что сегодня способны вызвать у многих лишь недоумение.

О том, какие позиции из «советского» меню в наши дни вряд ли вызовут аппетит, читайте в нашем материале.

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Чесночный хлеб

Черный хлеб с подсолнечным маслом и чесноком в СССР считался профилактикой простудных заболеваний. Наши бабушки и дедушки верили, что это блюдо убивает вредоносные микроорганизмы, не давая им размножаться. Тем не менее в действительности этот метод вряд ли можно назвать эффективным.

Для приготовления чесночного хлеба понадобятся горбушка черного хлеба, чайная ложка растительного масла, чеснок и соль. Смочите кусок хлеба, посолите и положите на него резаный чеснок.

Молочная каша c вермишелью

Вермишель с молоком готовили в СССР из-за нехватки более дорогих ингредиентов. Это блюдо даже входило в меню детских содов на рубеже 90-х и 2000-х. Страна в то время переживала экономический кризис, из-за чего ассортимент продуктов в магазинах заметно сократился.

Для приготовления молочной каши с вермишелью доведите 500 миллилитров молока до кипения и киньте вариться вермишель. Снова доведите до кипения, добавьте сахар. Варите вермишель в молоке в течение трех-пяти минут.

Куриное яйцо под майонезом

Одно из самых странных блюд скудной на интересные ингредиенты «советской» кухни — вареное куриное яйцо под «шубой», то есть майонезом. Эта позиция может показаться странной сегодня не только из-за калорийности, но и потому что в состав майонеза также входят куриные яйца. Тем не менее некоторые представители старшего поколения любят это блюдо.

Для приготовления яиц под «шубой» отварите куриное яйцо вкрутую. Затем разрежьте пополам и покройте желток с белком порцией майонеза. Это не слишком полезно, но достаточно вкусно и сытно.

Пирожное из печенья и масла

Советские сластены зачастую были ограничены в выборе интересных десертов. Дети той поры не знали ни шоколадных батончиков, ни импортного печенья. Родителям преходилось импровизировать.

В числе самых распространенных детских десертов в СССР были два сложенных вместе покупных овсяных печенья с прослойкой. Под ней обычно подразумевался не авторский крем по уникальному рецепту, а обыкновенное сливочное масло. Станут ли есть такое современные дети — большой вопрос.

Чайный гриб

На многих советских кухнях можно было увидеть банку с так называемым чайным грибом. Он представлял собой несколько слоев пленки, появляющейся в процессе симбиоза дрожжей и уксуснокислых бактерий. Внешний вид у этого блюда не самый аппетитный, тем не менее его до сих пор можно встретить во многих российских домах.

Современные россияне выращивают собственные чайные грибы. Однако делают они это не из уважения традиции, а на фоне тренда здорового образа жизни. Считается, что чайный гриб очень полезен для здоровья и может заменить сладкие напитки.