Редкая болезнь превратила семью из пяти человек в «инопланетян»

В Доминиканской Республике нашли семью «инопланетян». Пятеро ее членов страдают от редкого заболевания, изменившего их внешность.

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Исайас, Грасиоза, Пресиоза, Антонио и Мигуэлина Баутиста с детства обладают чрезмерно разросшимися скулами, широко расставленными глазами и шишками на носу, а также очень плохими зубами. Помимо внешних отклонений, они страдают от головных болей, затрудненного дыхания, головокружения и ломоты в теле. Интересно, что семерых их братьев и сестер болезнь не затронула.

Члены семьи рассказали, что подвергались насмешкам и издевательствам из-за своего вида. Некоторые даже называли их инопланетянами. Но при этом находились и те, кто их поддерживал.

Больным крайне сложно найти работу, так как работодателей отталкивает их внешность. Они обращались к врачам, чтобы найти причину заболевания, но им так и не смогли поставить диагноз.

По мнению медиков, загадочная болезнь может быть леонтиазом, или «синдромом львиной морды». Это чрезмерное разрастание черепных и лицевых костей, из-за чего человек становится похож на хищное животное.

Леонтиаз встречается крайне редко. В мире известно не более 40 таких случаев. Единственный способ помочь таким пациентам – хирургическим способом удалить лишнюю костную ткань. Если этого не сделать, неконтролируемый рост лицевых костей может привести к повреждениям нервов, нарушениям зрения и слуха, умственной отсталости. В настоящее время братья и сестры Батиста, живущие в небольшом сообществе Джинова-де-Сан-Хуан, ищут средства на диагностику и лечение своего заболевания, сообщает Daily Star.