Работница клуба перечислила самые странные забытые гостями вещи
Работница одного из ночных клубов Шотландии перечислила в социальной сети TikTok самые странные вещи, забытые гостями заведения после одной из ночей. На ее историю обратило внимание издание The Sun.
Девушка рассказала, что работает в одном из самых больших клубов Глазго. В видео она показала, что нашла на полу брошюру с гидом по городу.
«Прекрасно, что он привел вас в лучшее место в городе», — прокомментировала находку она.
Кроме того, гости заведения оставили таблетки от синдрома разраженного кишечника, плойку для волос и крошечную прищепку.
Однако самой удивительной для владелицы аккаунта находкой оказался тест на беременность, показывающий отрицательный результат.
«Здесь определенно решались судьбы, надеюсь, потом ты напилась», — обратилась автор к неизвестной женщине.