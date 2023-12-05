Работница клуба перечислила самые странные забытые гостями вещи

Работница одного из ночных клубов Шотландии перечислила в социальной сети TikTok самые странные вещи, забытые гостями заведения после одной из ночей. На ее историю обратило внимание издание The Sun.

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Девушка рассказала, что работает в одном из самых больших клубов Глазго. В видео она показала, что нашла на полу брошюру с гидом по городу.

«Прекрасно, что он привел вас в лучшее место в городе», — прокомментировала находку она.

Кроме того, гости заведения оставили таблетки от синдрома разраженного кишечника, плойку для волос и крошечную прищепку.

Однако самой удивительной для владелицы аккаунта находкой оказался тест на беременность, показывающий отрицательный результат.