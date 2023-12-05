World of Buzz: руки малазийца распухли из-за слишком маленьких колец на пальцах
Руки мужчины из Малайзии опухли из-за того, что он носил слишком узкие кольца на пальцах, пишет World of Buzz. Cитуация оказалась настолько серьезной, что малазийцу пришлось вызывать спасателей. Как рассказали специалисты, им пришлось срезать кольца с помощью специального инструмента.
Это был единственный возможный вариант, так как пальцы на руках мужчины сильно опухли и увеличились.
"Пострадавший сначала обратился в больницу, а врачи позвонили нам", - рассказали спасатели.
После того, как кольца были сняты, мужчина обратился в клинику за дальнейшим лечением для предотвращения распространения инфекции. Доктора добавили, что пациент носил на пальцах слишком маленькие для него украшения, которые нарушили кровообращение.
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