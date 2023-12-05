Руки малазийца распухли из-за слишком маленьких колец на пальцах

Руки мужчины из Малайзии опухли из-за того, что он носил слишком узкие кольца на пальцах, пишет World of Buzz. Cитуация оказалась настолько серьезной, что малазийцу пришлось вызывать спасателей. Как рассказали специалисты, им пришлось срезать кольца с помощью специального инструмента.

© Газета.Ru

Это был единственный возможный вариант, так как пальцы на руках мужчины сильно опухли и увеличились.

"Пострадавший сначала обратился в больницу, а врачи позвонили нам", - рассказали спасатели.