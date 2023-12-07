Порноактрису едва не арестовали из-за снятых в хозмаге трусиков

Порноактрису из Новой Зеландии едва не арестовали из-за видео, снятого в магазине хозяйственных товаров. Об этом сообщает Herald Sun.

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33-летняя модель OnlyFans Лайла Келли очень испугалась, когда к ней домой явились двое полицейских и сказали, что у них к ней серьезный разговор. В первый момент женщина решила, что случилось нечто ужасное. Однако правоохранители заговорили о недавнем видео, которое она опубликовала в соцсетях.

Ролик, который Келли сняла с подругой в местном хозяйственном магазине Bunnings, набрал 15 миллионов просмотров. В нем женщины снимают трусики и прячут их на полках магазина в качестве «сюрприза для папочек и работяг». Провокационное видео должно было привлечь аудиторию на платную страницу порноактрисы в OnlyFans.

Келли объяснила полицейским, что это была просто шутка и на самом деле они с подругой не оставляли свое белье в магазине. По ее словам, для видео они надели два слоя белья и снимали лишь верхний. Несмотря на это, полицейские передали ей запрет на посещение сети магазинов Bunnings. В случае нарушения запрета порноактриса будет должна заплатить штраф в размере 10 тысяч новозеландских долларов (571,6 тысячи рублей).