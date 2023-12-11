Парень вернулся домой поздно вечером и обнаружил во дворе загадочный знак

Парень с ником introverted_brewer показал на Reddit фотографию загадочного уличного знака, обнаруженного им у себя во дворе. В комментариях пользователи попытались разгадать, откуда знак взялся и что он может значить.

© Лента.ру

Автор поста объяснил, что наткнулся на находку, когда однажды вернулся домой поздно вечером. На найденном им знаке изображено черным цветом некое существо с глазами и зубами, передвигающееся на двух конечностях. Кроме того, на нем написаны слова «chiog crosngg», которых не существует в английском языке. «Понятия не имею, что это значит», — написал парень.

«Что ж, если тебе полегчает, то мне тоже стало не по себе от этого знака», «Спасибо тебе, теперь я не смогу уснуть», — ответили автору поста в комментариях.

Многие предположили, что изображение и надпись были сгенерированы искусственным интеллектом, а затем кто-то ради шутки распечатал их и оформил в виде уличного знака.

Один из комментаторов заявил, что слово chiog есть в шотландском языке и переводится как «курица». Он также счел, что слово crosngg в действительности может быть английским crossing, что означает «пересекать» или «переходить дорогу».

«Может быть, это знак, предупреждающий о том, что здесь часто гуляют курицы», — предположил пользователь.