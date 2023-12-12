В Британии нашли огромный череп доисторического плиозавра

Удивительно хорошо сохранившийся череп доисторического морского монстра - плиозавра - археологи отыскали на юге Великобритании. Историей о находке поделился телеканал CNN. "Череп гигантского плиозавра, доисторического морского монстра, был обнаружен на пляже в графстве Дорсет на юге Англии", - сказано в статье. Согласно исторической справке, в то время, когда по земле бродили динозавры, в океанах доминировали плиозавры - вымершие крупные пресмыкающиеся, жившие до нашей эры. Размер хищной морской рептилии составлял 15 метров в длину, длина найденного черепа достигает двух метров. В окаменелом виде экземпляр весит свыше 500 кг. "Возраст раскопанной окаменелости около 150 млн лет, что почти на 3 млн лет моложе, чем у любой другой находки плиозавра", - указывается в материале. По словам профессора палеобиологии Бристольского университета Эмили Рэйфилд, укус плиозавра был в 2 раза мощнее, нежели у морского крокодила, у которого на сегодняшний день самые мощные челюсти в мире. До этого палеонтологи обнаружили ископаемых ранних зубатых китов.