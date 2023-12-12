Женщину привязали голой к столбу из-за интрижки сына

В Индии толпа наказала женщину за проступок сына. Об этом сообщает Deccan Herald.

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Жительница деревни Хоса Вантмури в штате Карнатака подверглась нападению односельчан. Ее раздели, вывели на улицу и голой привязали к электрическому столбу. Причина оказалась в том, что ее сын сбежал с девушкой, которая в понедельник должна была обручиться с другим мужчиной.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. У пары был роман, и они сбежали, потому что девушка не хотела выходить замуж за другого. Узнав о произошедшем, члены семьи девушки ворвались в дом юноши, устроили там погром, а затем напали на его мать.

В связи с происшествием полиция задержала семь человек. В деревню перебросили три роты военных, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. В настоящий момент полиция расследует дело.