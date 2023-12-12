Найден гениальный способ, как защитить елку от кота: видео
В преддверии новогодних праздников многие люди сталкиваются с проблемой – как защитить елку от своих домашних питомцев. Особенно это актуально для котов, которые не упускают возможности поскидывать елочные игрушки и повеселиться на ветвях елки.
Однако, нашлись гениальные люди, которые придумали простое и эффективное решение – поставить искусственный макет кота.
Как это работает – смотрите в видео.
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