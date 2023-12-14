В детском саду российского города решили поставить елку на потолок

В детском саду «Дюймовочка» в Туапсе воспитатели решили поставить елку вверх ногами, прикрепив ее к потолку. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Воспитатели побывали в Петербурге, откуда вернулись с новой идеей дизайна помещения. Дерево установили на потолок в комнате младшей группы номер два. Елку высотой около полутора метров прикрепили к потолку специальными дюбелями и украсили бантами с золотыми бумажными лентами.

Ранее россиянам назвали среднюю цену новогодней ели и украшений для дома. В среднем ель с декором и игрушками обойдется в 5-8 тысяч рублей. Так, средняя цена живой ели до 1,5 метра составляет 1,52 тысячи рублей. Особенно востребованы оказались небольшие ели в горшках. Новая искусственная ель при этом обойдется в 5,19 тысяч рублей. Набор новогодних игрушек в среднем можно приобрести за 2,4 тысячи рублей.