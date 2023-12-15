Самые дорогие жидкости в мире, за которые люди платят миллионы: видео
Самыми дорогими жидкостями в мире, за которые люди готовы платить миллионы, являются редкие и уникальные вещества, такие как яды и лекарственные препараты. Их высокая ценность определяется ограниченностью ресурсов и высоким спросом на них.
Одной из самых дорогих жидкостей в мире является яд кобры. Цена за литр этого яда может достигать 35 тысяч долларов. Это связано с тем, что яд кобр очень редкий и сложный в получении продукт. Из одной кобры можно получить лишь несколько миллилитров яда за раз. При этом спрос на него довольно высокий, так как он используется при производстве некоторых медицинских препаратов.
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