Девушка показала редкую реакцию рук на холод и удивила пользователей сети

Пользовательница Reddit показала редкую реакцию рук на холод. Пост девушки удивил пользователей сети.

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Авторша поста опубликовала снимок, на котором изображена ее рука. На фотографии видно, что средний палец руки наполовину белый. Девушка объяснила, что у нее синдром Рейно.

«Я смотрю на этот снимок уже несколько минут и до сих пор удивлена, что такое может быть»,

«Инопланетный палец»,

«Впечатляет», — написали комментаторы под постом.

«Средний палец еще не созрел»,

«Твоя рука похожа на сырую курицу, но один палец начал готовиться», — пошутили также пользователи.

Другие комментаторы отметили, что у них тоже есть синдром Рейно.

«Синие, фиолетовые или белые пальцы или части пальцев — привычная вещь каждый зимой. И это отстой, ненавижу зиму», — высказался один из пользователей.