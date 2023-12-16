Цыганка рассказала о странных особенностях своего народа

Хайди Макдона Кли, цыганка-кочевница из Ирландии, рассказала о необычных традициях своего народа в TikTok.

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Девушка отметила, что в детстве она считала эти традиции вполне нормальными, но позже поняла, что другие люди так не делают.

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По словам Хайди, она никогда не произносит слова «дьявол» или «демон», но часто произносит фразу «Господи, благослови».

Будь то рождение ребенка, или у кого-то новая машина, или что-то еще. Что бы вы ни комментировали, вы просто автоматически говорите «Господи, благослови».

Затем Хайди рассказала о традициях, которым следуют цыгане, когда речь идет о детях. Цыгане, говорит Хайди, всегда кладут младенцу в руку серебряные монеты в день крещения и называют всех старших дядями и тетями.

Также они верят, что если ребенку незнакомцы часто льстят, то можно завязать ему в волосы красную ленточку, чтобы отвести от него сглаз.

«И я помню это, потому что моя сестра, когда она родилась, буквально родилась с головой черных кудрей. Она была невероятной, и люди буквально останавливали мою маму на улице, чтобы отметить ее красоту».

Бабушка сказала маме цыганки, что надо повязать ленточку на волосы ребенка, и с тех пор сестра Хайди всегда ходит с красной ленточкой в волосах.

Хайди объяснила, что никогда не произнесет слово «рак» в контексте болезни. Девушка добавила, что даже если цыган идет к онкологу, он говорит, что у него просто «жалобы на спину».

Другой странной традицией цыган Хайди считает запрет на переступание через детей. Народ считает, что ребенок не вырастет, если через него переступить.

«Мы также верим в то, что детей нужно крестить очень быстро. Моему сыну было около трех недель, когда его крестили, а моей дочери — пять недель или около того».

Также цыгане не свистят по ночам и не стригут волосы детям до того, как им исполнится год, потому что считается, что это лишает их доброты.

«Деньги на удачу — тоже важно. Если вы что-то купили, кто-то всегда вернет вам немного денег на удачу. Неважно, сколько это будет».