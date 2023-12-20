Казань вошла в топ-10 городов с самыми высокими ценами на визит Деда Мороза

Стоимость посещения Дедом Морозом и Снегурочкой в столице Татарстана составляет чуть больше двух тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики Tinkoff Data.

Годом ранее поздравление новогодних героев стоило почти 1,6 тысячи рублей. Расценки выросли на 20% — меньше, чем в среднем по России. Дороже всего визит Деда Мороза в Москве — более 3,4 тысячи рублей (+24% к прошлому году). Кроме того, высокие цены были зафиксированы в Красноярске (почти 2,9 тысячи), Ростове-на-Дону и Екатеринбурге (по 2,8 тысячи).

Расходы россиян на черную икру 30 и 31 декабря увеличиваются по сравнению со среднедневными в 22 раза. Спрос на красную икру растет в 17 раз, на игристое вино — в 10 раз, а на мандарины — в 9 раз. На черную икру приходится 25% всех трат респондентов, на красную — 21%. Доля расходов на игристое вино в последнюю неделю декабря была равна 10% от годовых трат на напиток.