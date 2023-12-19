NDTV: в Южной Корее женщина удочерила подругу, чтобы круглосуточно о ней заботиться

В Южной Корее женщина удочерила свою лучшую подругу, чтобы заботиться о ней, пишет NDTV.

В Южной Корее женщина удочерила подругу, чтобы о ней заботиться
© Freepik

Ын Сон Ран познакомилась с Ли Эори в 2016 году, когда переехала из большого города в глубинку, чтобы справиться со стрессом и быть поближе к природе. Женщины стали хорошими подругами и начали жить вместе, разделяя любовь к растениям и вегетарианской кухне.

Когда Сон Ран попала в больницу из-за хронических головных болей, она узнала, что законы Южной Кореи разрешают только членам семьи принимать важные решения за пациента или даже навещать его в клинике.

После этого 44-летняя кореянка решила удочерить 38-летнюю Ли. Для этого ей нужно было доказать, что она старше подруги и получить одобрение от ее матери. После того, как документы были поданы, процесс удочерения занял 24 часа.

«Мы хотим простых вещей, таких как забота друг о друге, когда другой болен. Но это невозможно сделать в Корее, если мы не являемся законной семьей», — объяснили подруги.

Новость о необычном удочерении разошлась по местным соцсетям, что вдохновило Ын Сон Ран написать мемуары «Я удочерила подругу».

Ранее звезда «Анатомии страсти» показала приемную дочь, которую забрала из Южной Кореи.

Безумный мир
РАН