На видео показано, как самка слона по кличке Нитра выходит из-за деревьев в национальном парке Яла на юго-востоке Шри-Ланки и устремляется к фургону, который арендовала семья с ребенком.

Водитель отчаянно пытается отогнать машину от Нитры задним ходом, но та с помощью бивня пробивает окно фургона, а затем хоботом обыскивает салон в поисках еды.

Но мужчина, быстро сообразив, выбросил чипсы своего сына из окна, чтобы отвлечь слона. И, конечно, голодный слон быстро отошел от машины, чтобы полакомиться едой.

Водитель включил первую передачу и помчался прочь от слона, но тот врезался головой в бок фургона.