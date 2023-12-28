Владельцы кошек в Китае стали делать им уши как у Микки Мауса

Среди жителей Поднебесной, имеющих кошку или кота, появилась тенденция делать питомцу пластическую операцию на уши. Она меняет их форму на округлую, как у Микки Мауса. Об этом сообщила South China Morning Post.

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Процедура стоит 300 юаней, то есть 3 850 рублей, и проделывается в два этапа. На первом питомцу корректируют форму ушей под анестезией в течение получаса. На втором в течение уже 60 дней медики дорабатывают форму кошачьих ушей, чтобы те всегда стояли.

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Несмотря на миловидные снимки в сети, далеко не все ветеринары поддерживают этот тренд. По их мнению, она может представлять опасность для здоровья пушистого пациента, а также приносит ему физическую боль. Пользователи сети также раскритиковали нерадивых кошатников.