Девушка показала неожиданный поступок парня на первом свидании и рассмешила сеть

«Он сделал это слишком рано, он мог дождаться того момента, когда вы узнаете друг друга поближе», «Услуги стоматологов сейчас очень дорогие, я бы осталась, потому что у этого парня явно есть деньги» — пошутили комментаторы. Другие пользователи осудили девушку за то, что она сбежала со свидания. «Этот парень точно заслуживает лучшего», «Зато он настоящий с тобой с самого знакомства», — отметили комментаторы.