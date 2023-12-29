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Конкурс новогодних дверей устроили в школе № 224

29.12.2023. В преддверии Нового года в каждой школе ученики стараются придумать необычные флешмобы и конкурсы.

Конкурс новогодних дверей устроили в школе № 224
© Unsplash.com

Активисты школы № 224 выбрали максимально креативную идею. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

«У нас прошел необычный конкурс "Двери в новогоднюю сказку". Включились все ученики с 1-го по 11-й класс, а также классные руководители. В течение нескольких недель наши учащиеся украшали двери своих кабинетов в новогодней тематике», — рассказали организаторы.

Фотографии победителей и призеров конкурса собрали в специальном альбоме, чтоб любой желающий мог очутиться в новогодней сказке.

Безумный мир