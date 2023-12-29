Конкурс новогодних дверей устроили в школе № 224

«У нас прошел необычный конкурс "Двери в новогоднюю сказку". Включились все ученики с 1-го по 11-й класс, а также классные руководители. В течение нескольких недель наши учащиеся украшали двери своих кабинетов в новогодней тематике», — рассказали организаторы.