Пицца с 1001 видом сыра вошла в Книгу рекордов Гиннесса
Во Франции испекли пиццу с 1001 видом сыра. Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Пиццу испекли двое местных поваров. Один из них, Бенуа Брюэль, ранее уже установил рекорд по количеству разных видов сыра на одной пицце – в 2020 году он добавил в нее 254 сорта, пишет UPI.
«С тех пор, как я начал заниматься собственным бизнесом, моей главной мечтой было приготовление пиццы с самым большим и диким разнообразием сыров», – признался повар.
Ранее в Книгу Гиннесса был внесена самая большая в мире пиц ца. Размер пиццы-рекордсменки составил 4264,15 квадратных метра. На ее приготовление ушло почти 6,2 тонны теста, 2,25 тонны сладкого соуса, около четырех тонн сыра и около 630,5 тыс. кусочков колбасы пеппе рони.